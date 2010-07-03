Медведев поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области

14:23
14:23
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Фото: ТАСС/Светлана Латынина
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, ускоряющее выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области. Соответствующее сообщение опубликовано на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что установлен трехдневных срок для оформления документов на предоставление выплат.
"Социальные выплаты пострадавшим гражданам, осуществляемые государственными внебюджетными фондами, будут производиться в опережающем порядке, вне установленных графиков доставки", – говорится в документе.
Кроме того, правительству Иркутской области поручено оказать содействие в вопросе создания комиссии по оценке степени утраты гражданами имущества первой необходимости.
Центробанку рекомендовано обеспечить контроль за доведением денег до получателей, банкам – продлить режим работы подразделений и расширить банкоматную сеть, чтобы предоставить пострадавшим возможность получить выплаты.
Также поручено оперативно выплатить пенсии и другие соцвыплаты пострадавшим, в том числе в труднодоступных пострадавших населенных пунктах.
Ранее губернатор региона Сергей Левченко заявил, что новые дома для жителей Иркутской области, которые потеряли жилье во время летнего паводка, будут построены до октября 2020 года.
Глава региона уже поручил составить список льготников, кому построят дома в первую очередь. Это пожилые люди, инвалиды и многодетные семьи.
Власти Иркутской области создают дирекцию, которая будет заниматься всеми функциями заказчика и помогать при составлении договоров со строителями, контролировать ход работ.
Структура будет подчиняться областному министерству строительства, ее должны зарегистрировать 15 июля.
Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В 107 населенных пунктах подтоплено 10,8 тысячи жилых домов и 11,05 тысячи приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автодорог. К тому же вода повредила 22 автомобильных моста.
Погибли 25 человек.
Ранее глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка Виталий Мутко распорядился завершить аварийно-восстановительные работы в Иркутской области до 19 июля.
Наводнение было признано чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
11 человек числятся пропавшими без вести.
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