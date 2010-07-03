В Италии из-за града пострадали 20 человек

В Италии из-за огромного града пострадали 20 человек, передает телеканал Москва 24.

Стихия обрушилась на Адриатическое побережье. Град падал с огромной скоростью, в результате чего были помяты несколько автомобилей, разбиты стекла в домах и витрины в магазинах. В некоторых заведениях наблюдаются пробои в крышах.

В отдельных местах был зафиксирован сильный ветер, из-за которого за считанные мгновения были вырваны с корнями огромные деревья.

Ранее стало известно, что число жертв паводка в Иркутской области достигло 25 человек. Еще одиннадцать человек числятся без вести пропавшими.

Стихия смыла и разрушила более 3,5 тысячи домов, которые не подлежат восстановлению. Наводнение было признано чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

