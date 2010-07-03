Режим ЧС ввели в Благовещенске после сильного дождя

В Благовещенске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за мощного ливня. Только за сутки в городе выпало более 60 миллиметров осадков, это почти половина месячной нормы.
Подтопило более 100 жилых домов, а также детские сады, школы и дороги. Без света остались несколько районов. Сейчас в городе устраняют последствия и готовятся к новому заряду непогоды.
"Для ликвидации последствий ЧС будут предусмотрены необходимые денежные средства из резервного фонда администрации города Благовещенска", – говорится в сообщении на сайте местной администрации.
По данным синоптиков, дожди в городе будут идти еще неделю.
Во власти непогоды оказались сразу несколько регионов Сибири и Дальнего Востока. В Амурской области из-за сложных метеоусловий начались перебои с электроэнергией. Грозовой фронт оставил без света почти две тысячи зданий в Новосибирске. Улицы города превратились в реки, затопило трамвайные линии. На Улан-Удэ налетел шторм. Сильный ветер, который сопровождался дождем, валил деревья и срывал кровлю с крыш.
Шторм бушует и на юге страны. Накануне в Сочи образовался смерч: гигантскую воронку над морем сняли отдыхающие. На курортный город также обрушился тропический ливень. В Крыму из-за осадков сошли селевые потоки. На трассе Судак – Новый Свет едва не сорвался в пропасть автобус. Водитель не справился с управлением на серпантине, но все обошлось.
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