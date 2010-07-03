Два человека пострадали в Амурской области

На Амурскую область обрушились сильные дожди, передает телеканал Москва 24. Из-за ливней на федеральной трассе Чита – Хабаровск парализовано движение.

В результате произошел провал дорожного полотна. В образовавшуюся промоину съехал автомобиль Toyota Vitz. Водитель легковушки и пассажир пострадали.

Движение в районе ЧП перекрыто. Объехать поврежденный участок никак нельзя, его уже начали ремонтировать. На месте работают 46 человек, 26 единиц техники.

Из-за подтоплений после ливней в Сковородинском районе и городе Зея Амурской области ввели режим ЧС.