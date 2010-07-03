Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:40

Из-за ливней на федеральной трассе Чита – Хабаровск парализовано движение

происшествия ДТП

12:40

Поделиться в социальных сетях:

Два человека пострадали в Амурской области

На Амурскую область обрушились сильные дожди, передает телеканал Москва 24. Из-за ливней на федеральной трассе Чита – Хабаровск парализовано движение.

В результате произошел провал дорожного полотна. В образовавшуюся промоину съехал автомобиль Toyota Vitz. Водитель легковушки и пассажир пострадали.

Движение в районе ЧП перекрыто. Объехать поврежденный участок никак нельзя, его уже начали ремонтировать. На месте работают 46 человек, 26 единиц техники.

Из-за подтоплений после ливней в Сковородинском районе и городе Зея Амурской области ввели режим ЧС.

Читайте также

происшествия ДТП

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика