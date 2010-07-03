Прицеп со строительным мусором опрокинулся на МКАД

На МКАД опрокинулся прицеп со строительным мусором

Грузовик со строительным мусором опрокинулся на МКАД, передает телеканал Москва 24. ДТП произошло ночью недалеко от торгового центра "Южные ворота".

По словам очевидцев, грузовик пытался уйти от столкновения с легковушкой, но сложный маневр не удался. Прицеп занесло, и контейнер слетел с платформы. Все его содержимое оказалось на дороге. Чтобы собрать строительный мусор, потребовалось несколько часов.

Ранее в ГИБДД пришли к выводу, что одной из основных причин аварий на российских дорогах является выезд на встречную полосу. Эту проблему планируют решать при помощи разделения потоков транспорта. Такая идея нашла отражение в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

