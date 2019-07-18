Четыре человека пострадали в аварии с автобусом в Зеленограде

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В Зеленограде четыре человека пострадали в результате ДТП. Автобус "Мосгортранса" 21-го маршрута врезался в мачту городского освещения напротив корпуса № 814 в 8-ом микрорайоне.

"По уточненным данным, пострадали четыре пассажира, один госпитализирован", – сказал РИА Новости представитель экстренных служб города.

Чуть раньше в пресс-службе "Мосгортранса" сообщали, что после ДТП за медицинской помощью обратилась одна пассажирка автобуса.

"Водитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате случившегося ушибы получила одна пассажирка автобуса, она обратилась за медицинской помощью", – рассказали в ведомстве.

Причины произошедшего выясняются. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Накануне сообщалось, что водитель грузовика сбил сотрудника ДПС и дорожного рабочего на северо-востоке столицы. На 90-м километре внешней стороны МКАД полицейский после оформления ДТП убирал элементы ограждения с проезжей части. В этот момент автомобиль Hyundai Porter сбил сотрудника ДПС и сотрудника ГБУ "Гормост".

