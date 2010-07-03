Водитель грузовика на северо-востоке столицы сбил двух человек

В ночь на 17 июля водитель грузовика сбил сотрудника ДПС и дорожного рабочего. Инцидент произошел на северо-востоке столицы, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
Как уточняется, на 90 километре внешней стороны МКАД сотрудник ДПС после оформления ДТП убирал элементы ограждения с проезжей части. В этот момент автомобиль Hyundai Porter, которым управлял гражданин 1987 года рождения, наехал на дорожные знаки, выставленные на месте проведения ремонтных работ. После этого автомобиль сбил сотрудника ДПС и сотрудника ГБУ "Гормост". Пострадавших госпитализировали с различными травмами.
Проводится проверка, по итогам которой примут процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Орехово-Борисово Южное автомобиль такси сбил пешехода. ДТП произошло в районе дома 65 по Каширскому шоссе. Водителя такси опросили сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства случившегося.
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