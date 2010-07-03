Водитель легковушки сбил ребенка на юге Москвы и скрылся

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель легкового автомобиля сбил пешехода на юге столицы и скрылся с места ДТП. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

Как рассказали в ведомстве, у дома № 72 на Люсиновской улице легковушка сбила человека. Пешеход получил травмы, добавила собеседница агентства. По ее словам, сейчас полиция разыскивает злоумышленника.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что в аварии пострадал ребенок. Сбивший его водитель скрылся на машине ВАЗ-2109.

Ранее сообщалось, что при столкновении легковушек на юго-западе Москвы пострадали пять человек. Детей среди пострадавших нет, уточнили в экстренных службах города. Авария произошла на бульваре Адмирала Лазарева.