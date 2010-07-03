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14:29

Грузовик Киркорова вылетел с трассы в Ростовской области

происшествия культура

14:29

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Фото: vk.com/irostov

Грузовик, перевозивший концертное оборудование Филиппа Киркорова для шоу "Я", попал в аварию на территории Ростовской области.

ДТП случилось на трассе Волгодонск – Ольгинская вблизи хутора Лагутники. Грузовик ехал в Феодосию и съехал в кювет.

"Все нормально, все живы-здоровы, оборудование цело, костюмы целы", – рассказал РИА Новости сам артист. Он отметил, что водитель не сумел справиться с управлением из-за плохой видимости на дороге и мокрого асфальта.

Видео: телеграм-канал "Пресс-Хата"

В пресс-службе ГУ МЧС по региону подтвердили факт аварии, но не уточнили, кому принадлежит машина.

"В 05:30 по московскому времени поступило сообщение, что на автодороге Волгодонск – Ольгинская фура съехала с обочины. Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательной части отбуксировали машину", – цитирует "Интерфакс" представителя ведомства.

В середине прошлого месяца Филипп Киркоров опубликовал в Instagram кадры жесткой посадки самолета и подписал видео: "Эти 30 секунд я не забуду никогда". Авиалайнер, на борту которого находился певец со своими детьми, не смог сесть в Москве с первой попытки. Позже певец поблагодарил пилотов, которые достойно справились с ситуацией.

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происшествия культура

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