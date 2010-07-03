Суд отклонил иск французского певца к Киркорову

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Таганский районный суд не стал удовлетворять иск на 272 миллиона рублей о нарушении авторских прав. Иск подал французский исполнитель Дидье Маруани к певцу Филиппу Киркорову и композитору Олегу Попкову.

Об отклонении иска сообщает Агентство "Москва". Истец заявил, что ответчики незаконно использовали фрагмент песни Маруани Symphonic Space Dream в песне "Жестокая любовь". Адвокаты французского исполнителя заявили, что размер компенсации определен исходя из материального положения ответчиков.

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Маруани уже подавал иск к Киркорову в 2016 году, причем по тем же основаниям. Тогда французский исполнитель просил взыскать с ответчика 75 миллионов рублей.

Тот иск не приняли к рассмотрению из-за нарушения правил подсудности. Позже в 2016 году Маруани и его юрист были задержаны в одном из отделений Сбербанка в центре Москвы. Киркоров заявил тогда, что француз вымогает у него 1 миллион евро. Маруани и его юриста отпустили, дело о вымогательстве возбуждать не стали.

