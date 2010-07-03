Пять человек пострадали при столкновении легковушек в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Пять человек пострадали при столкновении двух легковушек на юго-западе столицы. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Информация об ограничении движения в районе аварии уточняется.

Как рассказали в экстренных службах города, столкновение машин произошло на бульваре Адмирала Лазарева. По предварительным данным, пострадали пять человек, добавил собеседник агентства. Он также уточнил, что в числе пострадавших детей нет. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что в аварии с участием такси пострадал фельдшер скорой помощи. ДТП произошло на Ботанической улице в столичном районе Марфино.