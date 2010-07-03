"В нас въехал грузовик". Стриженова рассказала, как попала в ДТП

Телеведущая Екатерина Стриженова попала в аварию в столице. В автомобиль, в котором она ехала, влетела грузовая машина.
"Еду я сегодня на эфир (вернее, сплю на заднем сидении, меня везет водитель). И вдруг прямо над головой сильный скрежет – в нас въехал грузовик! Все живы, просто испуг", – написала она на своей странице в Instagram. Она также отметила, что инцидент произошел ранним утром, когда на часах было 3:50.
Ранее сообщалось, что 21 человек, в том числе двое детей, отправились в больницу после аварии с автобусом на трассе в Башкирии. Шесть человек погибли. ДТП произошло на трассе Уфа – Инзер – Белорецк. По словам водителя, шел ливень и машина на ровном участке дороги опрокинулась в кювет. В салоне находились 39 туристов из Татарстана. Возбуждено уголовное дело. Центральный аппарат СК РФ взял расследование на контроль.
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