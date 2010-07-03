Росгвардейцы задержали подростков после ДТП на машине каршеринга

Фото: rosgvard.ru

Росгвардейцы задержали двух подростков после ДТП на машине каршеринга на севере Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления Росгвардии по городу.

Отмечается, что задержанными оказались молодые люди в возрасте 17 и 18 лет. "Установлено, что у мужчины, который управлял транспортным средством, отсутствовало водительское удостоверение", – пояснили в ведомстве.

К месту происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Для дальнейших уточнений обстоятельств задержанные были переданы сотрудникам полиции.

Инцидент произошел на улице Зои и Александра Космодемьянских. Автомобиль каршеринга с высокой скоростью ехал по улице, не соблюдая правил движения. За нарушителями последовал патрульный автомобиль, после чего они попытались скрыться во дворе жилого дома, однако не справились с управлением, врезавшись в припаркованный автомобиль. После столкновения подростки скрылись.

