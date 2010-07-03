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12:23

Избивших девятиклассника школьников будут судить в Москве

суды

12:23

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Два восьмиклассника, избившие девятиклассника, предстанут перед судом в столице. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель генпрокурора РФ, передает "Интерфакс" со ссылкой на надзорное ведомство.

Подростков обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, у школьников возник конфликт в соцсетях. В октябре 2018 года злоумышленники выследили и около ТЦ "Пражский град" избили девятиклассника. Школьник получил черепно-мозговую и лицевую травмы. Злоумышленники снимали происходящее на видео, которое выложили в Сеть.

Как сообщалось ранее, поводом для жестокого нападения на школьника мог стать незначительный конфликт в соцсетях.

После инцидента подростки попросили прощения у потерпевшего в социальной сети "ВКонтакте". Уполномоченному по правам человека в Москве Татьяне Потяевой было направлено обращение с просьбой вмешаться в ситуацию и провести проверку.

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