Подростка задержали за нападение на девочку в Электростали

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Подросток в Электростали задержан за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней девочки. Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем следственного отдела по городу Электросталь ГСУ СК России по Московской области задержан 16-летний подросток и ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 15-летней девочки (часть 2 статьи 111 УК РФ)", – передает ее слова Агентство "Москва".

По предварительной информации, 13 мая между подростками произошел конфликт на почве личной неприязни. Парень сначала избил девушку, потом нанес ей колото-резаные ранения. Пострадавшую госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Обвиняемый на допросе признал вину и пояснил все обстоятельства. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.