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10:14

СК установил обстоятельства гибели девяти человек в Тыве

происшествия

10:14

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Фото: ТАСС/пресс-служба МВД по Республике Тыва

Машина, в которой на переправе в Тыве погибли девять человек, остановилась посреди реки из-за заглохшего двигателя, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк Следственного комитета.

"В результате сильного течения машину опрокинуло", – говорится в сообщении.

Накануне в Бай-Тайгинском районе при попытке пересечь вброд реку Шуя упала машина марки УАЗ. В машине находилось 12 человек, из них погибли девять человек, в том числе семеро детей. Живы остались двое мужчины. Одна женщина числится без вести пропавшей, ведутся ее поиски.

В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа МВД по республике. Ситуацию взял на контроль аппарат Следственного комитета. В Туве объявлен траур.

Как сообщил глава республики Шолбан Кара-оол на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", власти региона возьмут на себя расходы по организации похорон погибших.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП под Нижним Новгородом. Четыре человека погибли в Навашинском районе, когда легковой автомобиль вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой.

На севере Москвы в результате аварии погибли два человека, еще один пострадал. Там столкнулись КамАЗ и легковой автомобиль Lada.

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