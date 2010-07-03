Задержан водитель квадроцикла, сбивший срочника

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Полицейские задержали водителя квадроцикла, наехавшего на ворота КПП и сбившего военнослужащего в Сериевом Посаде, передает ТАСС.

Инцидент произошел 9 июля. Мужчина на квадроцикле наехал на металлические ворота КПП войсковой части, в результате чего военнослужащий срочной службы получил телесные повреждения. Водитель скрылся, а пострадавшего госпитализировали.

В полицию доставили 36-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении правонарушения. В отношении него составили административные протоколы по статьям "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием", "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством", "Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов" КоАП РФ.

Потерпевшему назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести вреда здоровью.