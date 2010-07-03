Два человека погибли в ДТП на севере Москвы

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В столичном районе Головинский произошло ДТП, грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Жертвами аварии стали 2 человека, еще один пострадал. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД РФ по Москве.

"В районе дома 4 по Лихоборской набережной произошло столкновение КамАЗа и легкового автомобиля Lada. В результате аварии погибли два человека и еще один пострадал", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее в Москве на Шоссейной улице столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии пострадали 4 человека.