Четыре человека пострадали в ДТП на Шоссейной улице

Фото: скриншот с видео телеграм-канала Агентство "Москва"

На Шоссейной улице столкнулись Renault и Volvo. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Как сообщает телеканал Москва 24, возле дома № 92 произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Одна машина перегородила полосу. Другая вылетела на тротуар.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства.

Ранее на юге столицы после столкновения с легковым автомобилем загорелся мотоцикл. ДТП произошло на проспекте Андропова.