ДТП в районе 25 километра МКАД затруднило движение

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на пересечении МКАД и Каширского шоссе затруднено из-за аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент транспорта.

"ДТП на внутренней стороне МКАД в районе 25-го километра. Движение затруднено. Выбирайте маршруты объезда", – сообщает департамент транспорта по Москве на странице в Twitter.

Авария произошла в ночь с понедельника на вторник. Подробности инцидента пока не сообщаются.

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