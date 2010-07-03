Три автомобиля столкнулись на проспекте Мира

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Троллейбус, микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на проспекте Мира в центре столицы, сообщает телеканал Москва 24.

Проезд на участке возможен по двум полосам из четырех. "В результате аварии пострадали находившиеся в Kia два человека ", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы ГИБДД.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при столкновении двух автомобилей на Рублевском шоссе. "ДТП на Рублевском шоссе: произошло столкновение двух автомобилей, с тремя пострадавшими (по предварительной информации)", – говорится в Twitter Московского транспорта. Столкнулись Lexus и KIA.

Накануне два человека погибли при столкновении автомобилей в Марфине. Авария произошла в районе дома № 3 на улице Комдива Орлова. Там столкнулись две легковушки и грузовик.

