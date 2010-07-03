Четыре человека пострадали в ДТП на Рублевском шоссе

Затруднено движение в Крылатском, где столкнулись два автомобиля

Два легковых автомобиля Kia и Lexus столкнулись на Рублевском шоссе по направлению в центр, сообщает телеканал Москва 24. В результате происшествия пострадали четыре человека, среди которых один ребенок.

Авария произошла в Крылатском в районе дома №42, корпус 1. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. Один из автомобилей пробил ограждение и вылетел на тротуар.

Минувшей ночью на юге столицы автомобиль такси врезался в столб. Авария произошла на Большой Тульской улице. Как говорят очевидцы, машина на большой скорости потеряла управление и вылетела с проезжей части. Водитель получил тяжелые травмы. Его срочно доставила в одну из столичных клиник бригада экстренной помощи.

6 июля два человека погибли в ДТП на улице Комдива Орлова. Там столкнулись три легковушки и грузовик.

