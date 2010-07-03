Мотоцикл загорелся на юге Москвы

Фото: телеканал Москва 24

На юге столицы после столкновения с легковым автомобилем загорелся мотоцикл. ДТП произошло на проспекте Андропова, сообщает телеканал Москва 24.

Мотоциклиста доставили в медучреждение. На месте аварии работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняют.

8 июля в центре столицы при столкновении мотоцикла и легковушки оба транспортных средства загорелись. Авария произошла на Фрунзенской набережной.

