Смертельное ДТП под Нижним Новгородом: погибли 4 человека

Под Нижним Новгородом четыре человека стали жертвами ДТП. Авария произошла в Навашинском районе. Легковой автомобиль вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
"По предварительной информации, на автодороге Навашино - Муром водитель отечественного автомобиля выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и произвёл столкновение с фурой. В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля получили травмы, не совместимые с жизнью", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что ДТП произошло сегодня около 21:30. Сотрудники ГИБДД прибыли на место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Ранее в аварии на севере Москвы погибли 2 человека, еще один пострадал. ДТП произошло в Головинском районе столицы.
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