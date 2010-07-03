Названо число погибших в Тыве

Фото: телеграм-канал Hue

В машине, которая опрокинулась в Тыве, находились 12 человек, сообщает ГИБДД.

Погибли девять человек, среди них семеро детей. Двоих удалось спасти, судьба одного человека остается неизвестной.

"В автомобиле "УАЗ-2206" находились 12 человек. В результате происшествия девять человек погибли (из них семь несовершеннолетних), два человека спасены, один человек не найден", – приводит сообщение ГИБДД "Интерфакс".

Как уточняется, УАЗ пытался пересечь реку Шуй вброд на территории Бай-Тайгинского района. Переправа осуществлялась в необорудованном месте.

На месте были обнаружены тела с признаками утопления.

Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства произошедшего.