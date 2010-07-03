Десять человек погибли при опрокидывании машины в Тыве

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Десять человек, в том числе шесть несовершеннолетних, погибли при опрокидывании машины в Тыве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Как уточняется, УАЗ пытался пересечь реку Шуй вброд на территории Бай-Тайгинского района.

На месте были обнаружены десять человек с признаками утопления.

На данный момент устанавливается точное число пассажиров, находившихся в автомобиле. На место происшествия направляется следственно-оперативная группа.

Ранее в ДТП под Нижним Новгородом погибли четыре человека. Авария произошла в Навашинском районе. Легковой автомобиль вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой.

