Фельдшер скорой помощи пострадал в аварии с участием такси в Москве

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Авария с участием машины скорой помощи и такси произошла в столичном районе Марфино. Пострадал один человек, сообщает Агентство "Москва".

Столкновение случилось в районе дома 37 на Ботанической улице. Пострадавшим оказался фельдшер медицинской автомашины. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Еще одна авария произошла сегодня в Башкирии. Шесть человек погибли, есть пострадавшие, в числе которых дети. Было возбуждено уголовное дело. Центральный аппарат СК РФ взял расследование на контроль.