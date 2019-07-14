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20:38 (обновлено 14.07.2019 22:27)

Автобус с 39 пассажирами перевернулся в Башкирии

происшествия ДТП

20:38

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Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Автобус с 39 пассажирами перевернулся на трассе в Башкирии, передает РИА Новости.

ДТП произошло в Архангельском районе на трассе Уфа – Белорецк. Автобус должен был приехать в Уфу, а затем отправиться в Набережные Челны.

По последним данным, шесть человек погибли, еще 13 пострадали, среди них есть дети. Восьмерых доставили в Уфу, включая ребенка. На месте работает 14 бригад скорой медицинской помощи, в том числе три из Уфы и три бригады санавиации, а также бригада психологов. Все пассажиры – жители Татарстана.

Возбуждено уголовное дело. Центральный аппарат СК РФ взял расследование на контроль.

На прошлой неделе два человека получили травмы при столкновении рейсового автобуса и автомобиля на востоке столицы. Участниками аварии стали автомобиль Renault Logan и автобус ЛиАЗ, который следовал по маршруту № 21.

Случилось ДТП по вине водителя легковушки. Он не предоставил преимущество городскому транспорту на перекрестке и допустил столкновение.

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