Два человека пострадали в ДТП с автобусом на востоке столицы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Два человека получили различные травмы при столкновении рейсового автобуса и автомобиля на востоке столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла на улице Новогиреевской. Там столкнулись автомобиль Renault Logan и автобус ЛиАЗ, который следовал по маршруту №21.

"В результате ДТП два человека пострадали, они госпитализированы", – сказал собеседник агентства.

На месте аварии работают сотрудники полиции и медики. Выясняются обстоятельства произошедшего.

22 июня в столичном районе Фили-Давыдково столкнулись мотоцикл и легковушка. В результате аварии травмы получил мотоциклист. Источник в правоохранительных органах сообщил, что мотоциклом управлял несовершеннолетний.

