Два человека пострадали в аварии на МКАД

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Четыре автомобиля столкнулись на МКАД в районе Носовихинского шоссе. В результате аварии пострадали два человека, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

ДТП произошло на внутренней стороне 4-го километра МКАД. Сейчас на месте аварии находятся экстренные службы города. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее на трассе в Тверской области Chevrolet Express съехал в кювет. В результате аварии пострадали восемь человек, в том числе двое детей.