Восемь человек пострадали в ДТП под Тверью

На трассе в Тверской области автомобиль Chevrolet Express съехал в кювет. В результате аварии пострадали восемь человек, в том числе двое детей.
Инцидент произошел около 4:00 по московскому времени в пятницу, 21 июня, на 164-м километре трассы М-10.
Предварительно установлено, что автомобиль ехал из Москвы в Санкт-Петербург. После съезда в кювет машина влетела в фонарь, который упал на автомобиль Volkswagen.
"Среди пострадавших – двое детей в возрасте до 16 лет. Один из них, 10-месячный ребенок, перевозился на руках у взрослого с нарушением", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы ГИБДД. Причиной происшествия могло стать переутомление водителя.
Накануне сообщалось, что микроавтобус Ford врезался в КамАЗ на Минском шоссе в столице. Водитель Ford, двигаясь в сторону области, не заметил, что в правом ряду идут работы – обновляют разметку. Из-за сильного удара переднюю часть микроавтобуса смяло, она зажала водителя. На то, чтобы извлечь его из кабины, понадобилось полчаса. На месте работали спасатели и врачи медицины катастроф.
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