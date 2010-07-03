В ДТП в Подмосковье погиб мужчина и еще трое пострадали

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

При столкновении двух легковушек в Подмосковье погиб мужчина, еще трое пострадали. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе регионального главка МВД.

Авария произошла примерно в 13:20 на 98-м километре Волоколамского шоссе. По данным ведомства, водитель Hyundai выезжал со второстепенной дороги на главную и не уступил Honda Accord на нерегулируемом перекрестке. В результате машины столкнулись. Один мужчина погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести, уточнили в МВД.

Как добавили в пресс-службе ведомства, сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Ранее в столичном управлении ГИБДД сообщили об аварии на МКАД недалеко от парка "Кузьминки-Люблино". В районе 12-го километра внешней стороны магистрали перевернулся автомобиль. В результате один человек погиб, двое были ранены.