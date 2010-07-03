Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:53

В ДТП в Подмосковье погиб мужчина и еще трое пострадали

происшествия ДТП

14:53

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

При столкновении двух легковушек в Подмосковье погиб мужчина, еще трое пострадали. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе регионального главка МВД.

Авария произошла примерно в 13:20 на 98-м километре Волоколамского шоссе. По данным ведомства, водитель Hyundai выезжал со второстепенной дороги на главную и не уступил Honda Accord на нерегулируемом перекрестке. В результате машины столкнулись. Один мужчина погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести, уточнили в МВД.

Как добавили в пресс-службе ведомства, сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Ранее в столичном управлении ГИБДД сообщили об аварии на МКАД недалеко от парка "Кузьминки-Люблино". В районе 12-го километра внешней стороны магистрали перевернулся автомобиль. В результате один человек погиб, двое были ранены.

Читайте также

происшествия ДТП

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика