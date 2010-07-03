В ГИБДД уточнили обстоятельства массового ДТП на Кутузовском проспекте

Фото: instagram.com/kopylov_sergey777

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции уточнили, что на Кутузовском проспекте произошло столкновение шести транспортных средств.

В результате аварии, один человек погиб, двое пострадали, отделавшись нетяжелыми травмами. В настоящий момент движение восстановлено. На месте работают сотрудники ведомства.

Ранее сообщалось, что в районе дома 24 на Кутузовском проспекте столкнулись Renault Duster, два автомобиля BMW и две машины Kia. Из-за ДТП было перекрыто пять полос.

Также сообщалось, что в аварии погиб один человек, он находился за рулем Renault Duster, шла речь и об одном пострадавшем, который находился в одном из BMW.

