На Кутузовском проспекте столкнулись пять автомобилей

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На западе Москвы столкнулись пять автомобилей, уточняет Агентство "Москва". В результате ДТП один человек погиб, еще один получил травмы.

Согласно информации источника в правоохранительных органах, в районе дома 24 на Кутузовском проспекте столкнулись автомобиль Renault Duster, два автомобиля BMW и две машины Kia. Из-за ДТП перекрыто пять полос.

Уточняется, что погибший находился за рулем Renault Duster, а пострадавший – в одном из BMW. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в аварии с участием трех автомобилей на Кутузовском проспекте один человек погиб и двое пострадали.