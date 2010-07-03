Один погиб, двое пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В результате крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве один человек погиб и двое пострадали, передает ТАСС.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, на Кутузовском проспекте, 24 произошло столкновение трех транспортных средств. В настоящее время на месте происшествия работает полиция. Причины ДТП устанавливаются.

