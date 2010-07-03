Известный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье

Российский мотоблогер Артем Болдырев, автор YouTube-канала Moto nexus, погиб в ДТП на 69-м километре трассы М-4 "Дон" в Московской области.

Грустная новость появилась на страницах паблика "Мотомосква. ДТП" в социальной сети "Вконтакте". Сообщалось, что мотоциклом управлял блогер Болт, и что молодой человек погиб.

В ГУ МВД России по Московской области факт гибели мотоциклиста подтвердили.

По словам очевидцев, блогер ехал на мотоцикле, управляя транспортным средством при помощи ног, и, ведя при этом съемку на камеру. Он был без защиты и ехал на высокой скорости.

В какой-то момент мотоциклист перестал контролировать ситуацию и врезался в левый борт движущейся в параллельном ряду "газели". От сильного удара молодой человек упал с мотоцикла на дорогу и погиб на месте.

Ранее сообщалось, что в ДТП погиб известный журналист Сергей Доренко. Он ехал на мотоцикле со стороны Курского вокзала к Таганской площади. Во время поездки он почувствовал себя плохо, из-за чего не смог управлять транспортным средством. Его мотоцикл повело из крайнего правого ряда и выбросило в центр дороги.