Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в районе парка "Кузьминки-Люблино"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В аварии с участием одного автомобиля на МКАД в районе парка "Кузьминки-Люблино" погиб один человек, еще двое получили травмы, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в столичном управлении ГИБДД, в районе 12-го км внешней стороны МКАД произошло опрокидывание транспортного средства.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось о ДТП на МКАД в районе Черного озера. Там столкнулись два автомобиля. В результате аварии один человек получил травмы.

