Один человек пострадал при столкновении двух автомобилей на МКАД

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На МКАД в районе Черного озера столкнулись два автомобиля. В результате аварии один человек получил травмы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

Как уточняется, ДТП произошло в районе шестого километра внешней стороны МКАД.

"В аварии пострадал один человек. Ему оказывается медицинская помощь", – сказал собеседник агентства.

Утром 17 июня на юге столицы произошло крупное ДТП. На пересечении Варшавского шоссе и улицы Сумской столкнулись три автомобиля. Одна из машин перевернулась. В результате аварии пострадали три человека.