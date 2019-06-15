Авария с пятью машинами произошла на МКАД

На МКАД образовался серьезный затор

Пять автомобилей столкнулись на МКАД, передает телеканал Москва 24 со ссылкой на ГИБДД.

ДТП произошло на 24-м километре внешней стороны автодороги. Пострадал один человек, ему оказывают

медицинскую помощь. Движение на участке затруднено, водителям советуют выбирать другие пути.

По данным экстренных служб, в результате случился разлив топлива. Источник РИА Новости это опроверг.

Двое россиян сегодня пострадали в аварии в Анталье. Микроавтобус, который столкнулся со встречным автомобилем, перевозил туристов. Всего было 11 пострадавших. Власти Турции начали расследование.