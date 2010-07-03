Грузовик въехал в остановку в Ленинградской области

Грузовой автомобиль наехал на остановку общественного транспорта во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает РИА Новости.

ДТП произошло около 9:55 на 26-м километре автодороги Парголово – Огоньки. Водитель, управляя грузовиком, совершил касательное столкновение с автобусом № 555. От удара он выехал на остановку.

Пострадал один мужчина – пешеход. Он получил легкие повреждения.

10 июня в Раменском районе Подмосковья микроавтобус наехал на препятствие. Пострадали семь человек, им потребовалась помощь медиков.