Семеро человек пострадали в ДТП с "Газелью" в Подмосковье

Фото: МЧС по Московской области

ДТП с участием микроавтобуса "Газель" произошло в Раменском районе Московской области, сообщает РИА Новости.

В поселке Удельная на улице Горячева микроавтобус наехал на препятствие. В результате аварии пострадали семь человек. Им потребовалась помощь медиков.

Подробности случившегося выясняются.