Фура въехала в колонну МЧС в Тульской области

Фото: 71.mchs.gov.ru

В Тульской области произошло крупное ДТП. На трассе в колонну МЧС въехала фура, сообщает ТАСС. Несколько машин были повреждены.

"В 09:35 мск в Тульской области на 201-м км трассы М-4 "Дон" произошло ДТП с колонной МЧС России, направлявшейся в Керчь для проведения плановых работ по разминированию", – сообщили агентству в пресс-службе МЧС.

Четыре автомобиля из колонны совершили техническую остановку и в этот момент в них врезалась фура.