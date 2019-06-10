Аскольд Запашный рассказал подробности ночного ДТП

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Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный рассказал Москве 24 подробности ДТП, в которое он попал накануне ночью на Ленинском проспекте. Артист пояснил, что экспертиза покажет, насколько сильный урон был нанесен его автомобилю.

"Мне повезло, потому что скорость была небольшая, но удар был сильный. Машину начало сносить с дороги в столб, я остановился. А автомобиль, который меня взял на таран, после этого рванул вперед и уехал", – вспоминает он.

По словам Запашного, в скрывшемся с места происшествия авто находились двое мужчин и они уже задержаны. Запашный предположил, что сидевший за рулем водитель был нетрезв. При этом худрук Большого Московского цирка добавил, что не планирует добиваться от виновника ДТП возмещения ущерба, нанесенного его машине.





Аскольд Запашный худрук Большого Московского цирка Добиваться компенсации от него не стану. Но я буду добиваться того, чтобы такие люди за рулем не ездили как можно дольше, а лучше никогда. Дело не в том, как он повел себя на месте ДТП: ударил сильно машину и уехал. А в том, что такие люди провоцируют смертельные ДТП и не должны находиться на дороге.

Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный попал в ДТП накануне ночью на Ленинском проспекте. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав видео с камер наблюдения. На кадрах видно, как водитель пытается подрезать внедорожник Lexus LX570, задевает его и уезжает с места ДТП.



В момент происшествия в салоне находились две дочери Запашного. По его словам, девочки испугались, но, к счастью, никто не пострадал.

Запашный также поблагодарил сотрудников ГИБДД, которые оперативно нашли видеозапись происшествия и установили марку и номер машины виновника ДТП.