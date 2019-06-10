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13:42

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Аскольд Запашный рассказал подробности ночного ДТП

"Добиваться компенсации не стану": Запашный – о последствиях ночного ДТП

происшествия эксклюзив

13:42

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www.instagram.com/askoldzap

Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный рассказал Москве 24 подробности ДТП, в которое он попал накануне ночью на Ленинском проспекте. Артист пояснил, что экспертиза покажет, насколько сильный урон был нанесен его автомобилю.

"Мне повезло, потому что скорость была небольшая, но удар был сильный. Машину начало сносить с дороги в столб, я остановился. А автомобиль, который меня взял на таран, после этого рванул вперед и уехал", – вспоминает он.

По словам Запашного, в скрывшемся с места происшествия авто находились двое мужчин и они уже задержаны. Запашный предположил, что сидевший за рулем водитель был нетрезв. При этом худрук Большого Московского цирка добавил, что не планирует добиваться от виновника ДТП возмещения ущерба, нанесенного его машине.

Добиваться компенсации от него не стану. Но я буду добиваться того, чтобы такие люди за рулем не ездили как можно дольше, а лучше никогда. Дело не в том, как он повел себя на месте ДТП: ударил сильно машину и уехал. А в том, что такие люди провоцируют смертельные ДТП и не должны находиться на дороге.
Аскольд Запашный
худрук Большого Московского цирка

Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный попал в ДТП накануне ночью на Ленинском проспекте. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав видео с камер наблюдения. На кадрах видно, как водитель пытается подрезать внедорожник Lexus LX570, задевает его и уезжает с места ДТП.

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Никогда не знаешь, чем закончится твой день? Встретил семью с вокзала в 02.30 и попал в ночное ДТП. 🤬 Самое противное, что существо, которое тараном чуть не привезло мою машину (в которой находились двое маленьких детей) в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии. Стоит отметить профессиональную работу дорожной службы и ГИБДД, которые очень оперативно помогли мне, нашли видеозапись происшествия и установили марку и номер машины виновника. Спасибо Вам за это большое! Слава Богу, никто не пострадал, хотя малышки очень напугались. You never know how your day will end? Met my family from the train station at 02.30 am and got into a night road accident. 🤬 The most disgusting thing is that the creature that rammed and almost brought my car (in which there were two small children) to the post, squealing brakes, cowardly disappeared from the scene of the accident. It is worth noting the operational work of the road service and the traffic police, who very quickly helped me, found a video of the incident, brand and number of the car of the culprit. Thank You very much for that! Thank God, no one was hurt, although the little girls were very frightened. #дтп #авария #ночныеприключения #дебилынадороге #caraccident #nightadventures #dumbsontheroad

Публикация от Аскольд Запашный (@askoldzap)


В момент происшествия в салоне находились две дочери Запашного. По его словам, девочки испугались, но, к счастью, никто не пострадал.

Запашный также поблагодарил сотрудников ГИБДД, которые оперативно нашли видеозапись происшествия и установили марку и номер машины виновника ДТП.

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происшествия эксклюзив

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