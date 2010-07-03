Запашный рассказал о вреде запрета "живого корма" для хищников

Отказ от "живого корма" может навредить пищеварению хищников. В этом уверен народный артист РФ, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный, передает Агентство "Москва".
По словам дрессировщика, это противоречит природе. "От этого отказываться нельзя, потому что животным природой положено, чтобы мясо было свежее. Несвежее мясо животным есть категорически нельзя", – отметил Запашный.
Он добавил, что в его цирке животных никогда не отдают на растерзание хищникам. С его слов, жертв предварительно "выключают".
Ранее Минкультуры вынесло на общественное обсуждение проект постановления, где уточняются правила содержания животных в зоопарках, цирках и дельфинариях. Отмечалось, что каждую неделю хищники должны получать кроликов, кур, крыс, мышей, коз и овец. Против этой идеи выступили зоозащитники. Они заявили, что добьются запрета "живого корма" для хищников.
Среди других предложений Минкультуры был запрет трогать дельфинов "против их желания".
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