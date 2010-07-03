Двое россиян пострадали в ДТП в Анталье

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Семь туристов из России и Узбекистана пострадали в ДТП с микроавтобусом в Анталье в Турции. Раненые госпитализированы, некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, передает телеканал Habertürk.

Пострадавших доставили в медучреждения в населенных пунктах Кумлуджа и Финике.

Как сообщил ТАСС представитель генкосунльства РФ в Анталье, два россиянина получили ранения. Им была оказана медицинская помощь, через некоторое время их выписали из больницы.

Микроавтобус, который столкнулся со встречным автомобилем, перевозил туристов. Всего в ДТП пострадали 11 человек. Власти Турции начали расследование произошедшего.