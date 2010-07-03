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17:29

В больницах остаются более 20 пострадавших в ДТП в Сочи

происшествия ДТП

17:29

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Фото: ДТП и ЧП | Сочи

Более 20 пострадавших при столкновении двух туристических автобусов в Сочи продолжают оставаться в больницах.

"На госпитализации после ДТП в Сочи продолжает оставаться 21 человек, в том числе трое детей. Два пациента – взрослый и ребенок – переводятся санавиацией в краевые больницы", – рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Утром в воскресенье, 9 июня, два туристических автобуса столкнулись в Имеретинской низменности – один из водителей не уступил дорогу. На месте происшествия работало 19 бригад скорой помощи. За медпомощью обратились 26 человек.

На одном из автобусов ехали туристы компании "Вокруг Сочи", они не пострадали. На втором микроавтобусе, 20-местном Mercedes Sprinter, перевозку осуществляла компания "Фишт". На данный момент в компании уточняют списки пострадавших.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что водители автобусов были трезвые. Также в ведомстве уточнили, что предполаемого виновника аварии пока не задержали.

Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат рассказали "Интерфаксу", что руководит туристической фирмой "Фишт" индивидуальный предприниматель Лариса Кушнарева. По его словам, ИП работало полулегально. "Мы с ними боремся, штрафуем", – подчеркнул он.

Двоих пострадавших в ДТП в Сочи доставят вертолетом в Краснодар

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