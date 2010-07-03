В больницах остаются более 20 пострадавших в ДТП в Сочи

Более 20 пострадавших при столкновении двух туристических автобусов в Сочи продолжают оставаться в больницах.
"На госпитализации после ДТП в Сочи продолжает оставаться 21 человек, в том числе трое детей. Два пациента – взрослый и ребенок – переводятся санавиацией в краевые больницы", – рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Утром в воскресенье, 9 июня, два туристических автобуса столкнулись в Имеретинской низменности – один из водителей не уступил дорогу. На месте происшествия работало 19 бригад скорой помощи. За медпомощью обратились 26 человек.
На одном из автобусов ехали туристы компании "Вокруг Сочи", они не пострадали. На втором микроавтобусе, 20-местном Mercedes Sprinter, перевозку осуществляла компания "Фишт". На данный момент в компании уточняют списки пострадавших.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что водители автобусов были трезвые. Также в ведомстве уточнили, что предполаемого виновника аварии пока не задержали.
Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат рассказали "Интерфаксу", что руководит туристической фирмой "Фишт" индивидуальный предприниматель Лариса Кушнарева. По его словам, ИП работало полулегально. "Мы с ними боремся, штрафуем", – подчеркнул он.
Двоих пострадавших в ДТП в Сочи доставят вертолетом в Краснодар
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.