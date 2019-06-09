Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:01 (обновлено 09.06.2019 11:38)

В Минздраве уточнили число пострадавших после ДТП в Сочи

происшествия ДТП

11:01

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Кубанские новости

При столкновении туристических автобусов в Адлерском районе Сочи пострадали 23 человка. Угрозы их жизни нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Краснодарского края.

"Пострадавшие получили первую медицинскую помощь, кому нужно было лечение, находятся в больнице, по докладу главных врачей, угрозы жизни нет. Ситуация под контролем полностью", – рассказали журналистам в администрации города. Мэр Сочи Анатолий Пахомов уточнил, что среди пострадавших трое детей, которые не получили серьезных травм.

Утром в воскресенье, 9 июня, два экскурсионных автобуса столкнулись на пересечении Старообрядческой и Таврической улиц.

По информации ГИБДД, автобус "Mercedes-Benz Sprinter" (экскурсионный маршрут "Олимпийский парк – горный кластер") перевозил 18 пассажиров. В автобус "Yutong" (экскурсионный маршрут "Олимпийский парк – Красная поляна") ехали 20 человек.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственная группа. По имеющейся информации, один из автобусов не уступил дорогу другому. Выясняются другие обстоятельства инцидента.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

‼️BREAKING NEWS‼️ ⠀ Серьезная авария в Адлерском районе, улица Таврическая. ⠀ Известно о 12 пострадавших, 2 из них в тяжёлом состоянии! Информация будет обновлена. 🎥: CHP_SOCHI ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #chp_sochi #ЧПСочи #ДТПСочи #Sochi #Сочи #Адлер #Adler #Лазаревское #Хоста #Краснаяполяна #РозаХутор #Сочи2019 #Туапсе #Геленджик #Анапа #Краснодарскийкрай #Краснодар

Публикация от ЧП СОЧИ 🔞 (@chp_sochi)

Читайте также

происшествия ДТП

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика