В Минздраве уточнили число пострадавших после ДТП в Сочи

При столкновении туристических автобусов в Адлерском районе Сочи пострадали 23 человка. Угрозы их жизни нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Краснодарского края.

"Пострадавшие получили первую медицинскую помощь, кому нужно было лечение, находятся в больнице, по докладу главных врачей, угрозы жизни нет. Ситуация под контролем полностью", – рассказали журналистам в администрации города. Мэр Сочи Анатолий Пахомов уточнил, что среди пострадавших трое детей, которые не получили серьезных травм.

Утром в воскресенье, 9 июня, два экскурсионных автобуса столкнулись на пересечении Старообрядческой и Таврической улиц.

По информации ГИБДД, автобус "Mercedes-Benz Sprinter" (экскурсионный маршрут "Олимпийский парк – горный кластер") перевозил 18 пассажиров. В автобус "Yutong" (экскурсионный маршрут "Олимпийский парк – Красная поляна") ехали 20 человек.



Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственная группа. По имеющейся информации, один из автобусов не уступил дорогу другому. Выясняются другие обстоятельства инцидента.

