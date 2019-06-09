В Сочи туристический автобус попал в ДТП

В аварии с туристическим автобусом в Сочи пострадали 11 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.
По информации издания, утром в воскресенье, 9 июня, экскурсионный автобус столкнулся с микроавтобусом на пересечении Старообрядческой и Таврической улиц. По предварительной информации, один из автобусов не уступил дорогу другому. Сотрудники полиции регулируют движение на этом участке дороги.
В администрации города указали, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Автобус вез на экскурсию детей.
"В Адлере автобус "Mercedes-Benz Sprinter" (экскурсионный маршрут "Олимпийский парк – горный кластер", перевозил 18 пассажиров) при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом "Yutong" (экскурсионный маршрут "Олимпийский парк – Красная поляна", перевозил 20 пассажиров)", – рассказали в ГИБДД.
На месте происшествия работает несколько бригад скорой помощи.
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