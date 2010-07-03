В Москве автобус задавил мужчину во время замены колеса

Автобус насмерть задавил мужчину во время замены колеса на севере столицы. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, заказной автобус упал на мужчину у дома № 30 на Дубнинской. Это произошло во время замены колеса, уточнил представитель экстренных служб. От полученных травм мужчина скончался на месте. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что при столкновении с автомобилем в Подмосковье погиб мотоциклист. Авария произошла в Дмитровском городском округе. Уточняется, что машина и мотоцикл двигались в попутном направлении.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.