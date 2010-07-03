Мусоровоз перевернулся на северо-востоке столицы

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На северо-востоке столицы на дублере Алтуфьевского шоссе, у дома 40 перевернулся мусоровоз с прицепом. В результате ДТП пострадал один человек, сообщает телеканал Москва 24.

Пострадавшего госпитализировали. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

В районе ДТП движение транспорта осложнено.